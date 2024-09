Um veículo VW Jetta, com placa registrada em Umuarama, invadiu a antiga Metamorfose em Bom Sucesso fazendo com que a parte superior do imóvel desabasse.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo (8).

Segundo informações, não houve vítimas. A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi chamada devido a vazamento de combustível.