Incêndio atinge fábrica de móveis em Arapongas

Na madrugada desta segunda-feira, 29, um grande incêndio atingiu o barracão da empresa Somopar, localizada na Rua Jurutau, em Arapongas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes trabalharam durante toda a madrugada no combate às chamas, que começaram por volta das 3h da manhã.

As chamas se espalharam pelo setor de marcenaria da empresa e acabaram atingindo outros barracões, causando grandes danos materiais. Felizmente, não foram registrados feridos até o momento.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Equipes de perícia e investigação devem ser enviadas ao local para identificar as origens do fogo.

Ainda segundo informações dos bombeiros, o trabalho de rescaldo das chamas seguiu durante toda a manhã e ainda há alguns pontos de fumaça no local do incêndio.