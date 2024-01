Incêndio destrói borracharia em Marialva

O Corpo de Bombeiros de Maringá foi acionado na manhã desta segunda-feira (29) para combater um incêndio de grandes proporções em uma borracharia localizada em Marialva. O estabelecimento, situado na Avenida Cristóvão Colombo, próximo à rodoviária, foi consumido pelo fogo, que se espalhou rapidamente.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas foi relatado que as chamas tiveram início nos fundos da borracharia, que estava vazia no momento, e se alastraram por todo o local. Um vídeo registrado por populares que passavam pelo local mostra a gravidade da situação. Felizmente, não houve feridos no incidente.

O Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Defesa Civil, prontamente atuou no controle das chamas para evitar que o incêndio se alastrasse para estabelecimentos e residências vizinhas à borracharia. A Avenida Cristóvão Colombo teve seu tráfego interrompido nos dois sentidos para facilitar o trabalho dos socorristas, que utilizaram três caminhões pipa no combate ao fogo.