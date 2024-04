Incêndio em lanchonete no centro de apucarana mobiliza bombeiros

Na madrugada desta quinta-feira, dia 25, um incêndio atingiu uma lanchonete localizada no centro de Apucarana. As chamas, que começaram por volta das 2h, mobilizaram imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.

O estabelecimento comercial, situado na Rua Padre Severino Cerutti, foi tomado pelas labaredas. Além dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) também compareceu ao local após uma equipe de patrulhamento avistar o fogo saindo pela janela da lanchonete.

Para garantir a segurança, a PM isolou o perímetro da rua e orientou os moradores próximos a deixarem suas residências. Os bombeiros conseguiram conter as chamas rapidamente.