Indivíduo agride e ameaça policiais durante prisão em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada às 21h07 de sábado (3) na Rua Otilia Steinwandt em Bom Sucesso.

Conforme a Polícia Militar, foi repassado a equipe que um masculino de shorts branco estaria agredindo sua esposa e tentando entrar na residência. Chegando no local foi dada voz de abordagem ao indivíduo, sendo que o mesmo se recusou a se submeter a abordagem.

Mesmo assim os policiais optaram pelo diálogo, muito difícil, visto que o autor, estaria visivelmente sob efeito de entorpecentes e álcool. Foi feito então, contato com vítima, a qual afirmou que teria sido agredida com um celular na boca. Ao checar foi possível ver a lesão deixada na mesma.

O autor, na frente da equipe policial, afirmou que a agrediu mesmo, pois estaria “muito louco”. A vítima ainda disse que o autor a teria ameaçado, perguntado se ela gostaria de representar contra o autor, antes da vítima responder, o autor disse que se a vítima representasse a equipe ia voltar ali por homicídio, pois mataria a solicitante, ainda disse que mataria a família dela.

Como ficou constatada visivelmente a agressão na vítima, a equipe tentou realizar a condução do autor para delegacia de Jandaia, momento esse em que o mesmo se alterou e começou a xingar os policiais.

Ao ser colocado no camburão da viatura pela primeira vez, o autor chutou intencionalmente os policiais, resistindo ativamente, ficando assim ambos policiais com ferimentos, um no punho, e outro na cabeça.

Foi necessário usar novamente de técnicas de imobilização para conduzir o autor.

O detido continuou a ameaçar os policiais durante o trajeto e no interior da delegacia.