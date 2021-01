Indivíduo cai de moto após tentativa de fuga da Polícia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h de quinta-feira (21).

Durante patrulhamento pela Av. Getúlio Vargas foi avistado dois masculinos em uma motocicleta Honda que ao notar a viatura empreenderam fuga, onde se iniciou um acompanhamento tático sendo dado voz de abordagem, através de sinais luminosos e sonoros para que os mesmos parassem, contudo o condutor empreendeu fuga em alta velocidade pelo centro da cidade, inclusive tendo o condutor furado diversos sinais vermelhos na avenida, passando pela praça do Café furando a preferencial em alta velocidade, seguiu sentido a Rua Thimóteo Pagliarini onde também cruzou todas as preferenciais em velocidade elevada, gerando risco a terceiros que transitavam por todo percurso percorrido, tomou sentido Hospital Regional onde pegou a Av. Tancredo de Almeida Neves, onde o acompanhamento continuou até ao trevo com a rodovia, momento que o garupa desceu da motocicleta ainda em movimento e correu em direção a linha de trem segurando algo em sua mão.

Conforme informações do Tenente Thiago, a pessoa que desceu da moto é conhecido no meio policial por cometer delitos e também alvo de denúncias.

A motocicleta pegou a rodovia sentido Cambira, ainda em alta velocidade, o condutor da motocicleta se negava a parar, e continuava a fuga.

Em determinados momentos o mesmo executava a manobra conhecida como “superman” com intuito de alcançar ainda mais velocidade.

Ao se aproximar do Jardim Das Flores o condutor tentou pegar um caminho aberto clandestinamente, que liga a rodovia ao bairro, onde o mesmo caiu da motocicleta e na queda seu capacete que estaria aberto saiu de sua cabeça. Neste momento a equipe conseguiu abordar o mesmo que teve de ser segurado pela blusa e mesmo assim tentava fugir, resistindo com socos e empurrões contra a guarnição, onde foi necessário o uso moderado e progressivo da força pra que o mesmo fosse detido, no que resultou em algumas escoriações em seu rosto e membros.

Após realizar a prisão do condutor o mesmo foi identificado e verificado que não é habilitado e relatou que sua moto seria “bombinha”, tratando se de Honda CG 150 Fan de cor preta, neste momento foi solicitado apoio da equipe da Rotam 2°CIA para que realizassem busca ao segundo suspeito mas até a confecção do boletim a equipe não obteve êxito em localizar o mesmo.

A motocicleta foi apreendida e realizada todas as medidas administrativas cabíveis e posteriormente o preso, de 18 anos, foi encaminhado até o PAM de Jandaia do Sul para receber atendimento e posteriormente foi entregue na Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.