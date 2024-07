Indivíduo é detido após três arrombamentos em Marumbi

A tranquilidade de Marumbi foi abalada por uma série de tentativas de furto, todas ocorridas na madrugada desta terça-feira (30). As autoridades policiais agiram com rapidez e eficiência para conter o suspeito e investigar os padrões de atuação.

1. Farmácia na Avenida Presidente Vargas:

Às 8h25, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de dano em uma farmácia. A proprietária relatou que, ao chegar ao estabelecimento pela manhã, encontrou o telhado do banheiro dos fundos quebrado e marcas de pisadas de barro. O criminoso havia tentado entrar, mas uma barra de ferro na porta frustrou sua ação. No mesmo momento, o fiscal da prefeitura informou sobre outra tentativa de furto próxima dali, em local que já havia sido alvo de crimes semelhantes. A equipe orientou a dona da farmácia sobre os procedimentos cabíveis e medidas de segurança.

2. Residência na Rua São Paulo:

Às 9h06, a polícia foi chamada para atender um furto qualificado em uma residência. O irmão da vítima e sua esposa avistaram um homem conhecido pela população adentrando a casa do vizinho. Com o apoio de populares, conseguiram conter o suspeito, que havia quebrado uma janela na tentativa de furto. O autor, confessou não apenas essa tentativa, mas também outra ocorrida no mesmo dia, conforme registro anterior. A equipe confeccionou o termo circunstanciado e obteve imagens de comerciantes locais que confirmam sua ligação com os crimes.

3. Depósito Municipal na Avenida Presidente Vargas:

Às 10h27, populares acionaram a polícia para mais um furto qualificado. No depósito municipal, funcionárias da limpeza constataram o desaparecimento de três litros de alvejante e quatro litros de detergente. Mauro, funcionário da prefeitura, relatou que o local não possui câmeras de segurança, mas o padrão de atuação (telhas quebradas e pegadas de barro) era idêntico aos casos anteriores.