Indivíduos assaltam em Bom Sucesso, fogem de Fusca, mas são presos

Os roubos ocorreram nas proximidades da COCARI e foram praticado por quatro indivíduos. De posse das informações, a equipe policial deslocou em direção a São Pedro do Ivaí e visualizou um VW Fusca parado no acostamento da rodovia.

Foi dada voz de abordagem aos indivíduos, momento em que os quatro envolvidos passaram a arremessar objetos em uma mata próxima do local.

Durante vistoria, os policiais localizaram os objetos roubados, sendo uma bolsa feminina de cor marrom contendo alguns objetos pessoais e um celular Iphone de cor dourado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos e feito contato com as vitimas, que compareceram até o DPM de Bom Sucesso.

Relatou uma das vítimas, que estava na Rua Delegado Pedro Silveira e que um VW Fusca de cor clara parou em uma rua próxima e um indivíduo, com roupas escuras e boné vermelho foi até ele e, de posse de uma arma de fogo, deu voz de roubo, dizendo “me da o celular que eu vi que você colocou no bolso, e me da a carteira ou vou te dar um tiro”, neste momento a vítima entregou os objetos solicitados (um Iphone 7 de cor dourada) e uma carteira de cor marrom, contendo cartões bancários em seu nome, uma nota de 2 pesos (Argentino) e uma nota de 2000 (guarani és), em seguida o autor saiu do local.

Já a segunda vítima, relatou a equipe que estava indo trabalhar e que na Rua José Pereira, chegando na Av. Julio Alves Machado, visualizou um VW/ Fusca de cor clara subindo a rua pela contramão de direção e que próximo a Igreja, dois homens a cercaram, um estava de agasalho escuro e que de posse de um canivete com cabo avermelhado deu voz de roubo e que apontou o canivete para ela dizendo que era para ela passar a bolsa pois teriam saído da cadeia e precisavam dos documentos dela.

Na sequência saíram do local levando uma bolsa marrom contendo documentos pessoais e uma carteira bege com sua carteira de trabalho.

Diante dos fatos, os autores do roubo e os objetos localizados, foram encaminhados até a Delegacia de Policia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis.