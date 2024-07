Indivíduos são presos em Bom Sucesso após abasteceram veículo furtado e saírem sem pagar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 12h09 desta sexta-feira (19).

Conforme a PM, a recebeu informações de um estelionato ocorrido na cidade de São João do Ivaí que os autores estariam em um carro furtado sentido a cidade de Bom Sucesso.

A equipe iniciou diligências e, na entrada da cidade, visualizou um veículo com o pneu da frente estourado. Diante da suspeita foi dado voz de abordagem, que foi acatado, sendo então identificados dois indivíduos.

O veículo FIAT Cronos consta registro de furto. Foi perguntado aos abordados sobre estelionato ocorrido no Posto de São João do Ivaí, onde abasteceram e saíram sem pagar, sendo que confirmaram a autoria, relatando que estavam sem dinheiro e estavam indo com esse veículo para cidade de Curitiba.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a ambos. No local compareceu a delegada de São João do Ivaí, a qual solicitou a entrega do veículo e dos autores na delegacia de São João do Ivaí para os procedimentos pertinentes.