Indivíduos vão parar no PAM após levarem pedradas em festa

A equipe policial compareceu ao Pronto Atendimento Municipal na noite de segunda-feira (15) onde havia dois homens (de 24 e 26 anos) com ferimentos e recebendo atendimento.

No local os policiais fizeram contato com a vítima que estava com curativo no rosto aparentando estar com ferimento na testa e nariz e também com outra pessoa com um ferimento na cabeça.

Ambos disseram que estavam em uma chácara onde acontecia uma festa de família e não souberam dizer qual o motivo das agressões.

Os dois ainda disseram que os ferimentos foram causados por pedradas e relataram saber quem são os agressores, mas não lembravam os nomes, sendo assim foram orientados sobre os procedimentos e o BO confeccionado.