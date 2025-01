Confira o calendário de pagamento do IPTU 2025

Datas e valores dos descontos foram divulgados nesta terça (14).

A Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão, anunciou, nesta terça (14), que o contribuinte tem até os seguintes dias para quitar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com os devidos descontos:

Até 20/3, para quitar o imposto com 12% de desconto;

Até 22/4, com 8% de desconto;

Até 20/5, com 4% de desconto.

A informação foi divulgada no Diário Oficial.

Segundo o assessor especial administrativo do município, Jerrynaldo Finetto, a previsão é de que os carnês sejam disponibilizados aos moradores a partir do dia 25 deste mês. As guias poderão ser retiradas via internet ou presencialmente na prefeitura.

Conforme o decreto, para pagamento parcelado – que deverá ser feito exclusivamente no Paço Municipal -, o primeiro vencimento também é no dia 20/3, com o valor dividido em dez parcelas.

PMM.