Jovem continua desaparecido em rio da região

As equipes de busca por Caio Henrique Reis dos Santos, de 28 anos, que desapareceu na região do Saltão no Rio Corumbataí, em São João do Ivaí, no último domingo (18), retomaram os trabalhos na manhã desta terça-feira (20). As buscas contam com equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí. Já no período da tarde, as buscas serão reforçadas pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), uma equipe especializada em operações desse tipo do Corpo de Bombeiros.

A suspeita é que o jovem tenha entrado nas águas do rio e acabou sofrendo um acidente devido à força da correnteza. Caio estava acompanhado por um cachorro que também está desaparecido. No segundo dia de buscas, a equipe percorreu um raio de cinco quilômetros, verificando a parte direita do Rio Corumbataí e a mata, tendo como referência o Salto e Saltinho de Barbosa Ferraz. Agora, o trabalho será iniciado pelas margens esquerda do rio, entrando em mata e pelas margens esquerda do rio. Ao final da manhã, a aeronave também será utilizada nas buscas.