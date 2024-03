Jovem de 21 anos morre em Apucarana com suspeita de dengue hemorrágica

De acordo com informações de amigos, o jovem Tallysson Gabriel Mastro, de 21 anos, faleceu no Hospital da Providência, em Apucarana, na segunda-feira (25), com suspeita de dengue hemorrágica. Ele procurou atendimento na Central de Combate à Dengue no complexo esportivo Lagoão e, durante o atendimento, passou mal, sendo então levado pelo Samu para o hospital, onde infelizmente veio a óbito após seis paradas cardíacas, apesar dos esforços da equipe médica.

O corpo de Tallysson está sendo velado na Capela do Pirapó, Distrito de Apucarana, e o sepultamento está previsto para ocorrer em horário e cemitério a serem definidos nesta terça-feira (26). A trágica morte do jovem causou grande comoção entre seus amigos e familiares, deixando a comunidade local consternada com a perda precoce.