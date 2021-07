Jovem de 21 anos morre vítima da Covid 19 em Maringá

A Covid 19 fez mais uma jovem vítima em Maringá. Faleceu nesta terça-feira, 20, Bruno Henrique Guimarães de Oliveira, de 21 anos. Ele era morador de Marialva e morreu após complicações causadas pela doença. De acordo com familiares, Oliveira foi internado na UTI do Hospital Paraná no dia 22 de junho.

O quadro clínico se agravou muito e nas últimas horas, ele não resistiu e faleceu. O velório acontece na Capela do Prever de Marialva na Rua Mohamed Kallil, número 49, no Centro. O sepultamento será nesta quarta-feira, 21, no Cemitério Municipal de Marialva.

O Dia Na Cidade, Por Rubens.