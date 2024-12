Jovem de 22 anos é morto a tiros em Apucarana

Um jovem de 22 anos, identificado como Rafael Robert Miranda Guedes, natural de Maringá, foi morto a tiros na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, Apucarana no final da tarde deste domingo (1). Dois homens em motocicletas se aproximaram, descendo para efetuar os disparos. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal isolaram a área. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.