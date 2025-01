Jovem é atropelada por ônibus em Maringá

Uma jovem de 25 anos sofreu um grave atropelamento na Avenida Morangueira, por volta das 8h40 desta terça-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela atravessou fora da faixa de pedestres durante o horário de pico e não observou a passagem de um ônibus do transporte coletivo.

A vítima apresenta lesões graves nos membros inferiores, região da pelve e traumatismo crânio-encefálico. Ela foi encaminhada consciente ao Hospital Universitário de Maringá.

A ocorrência contou com apoio do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e SEMOB. Não houve vítimas no ônibus. A investigação do acidente está em curso.