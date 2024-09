Jovem é morto a tiros em Apucarana

Foi identificado como Eduardo Felipe Moreira, de 25 anos, o homem que morreu em um atentado a tiros registrado na noite desta terça-feira (10) no Núcleo Tancredo Neves, zona leste de Apucarana (PR). O jovem estava em frente a uma loja de conveniência, localizada na esquina da Rua São Salvador, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto.

Eduardo estava acompanhado de outro jovem, de 24 anos, que também foi atingido por disparos, mas sobreviveu. Conforme a Polícia Militar (PM), o rapaz foi baleado na região da barriga e procurou atendimento médico no Hospital da Providência por meios próprios. O quadro de saúde dele não foi informado.

Informações apuradas pelo TNOnline no local do crime apontam que, após os tiros terem sido disparados, Eduardo Felipe teria tentado correr, mas caiu poucos metros depois, no cruzamento da Rua São Salvador com a Rua José Fazano Neto. Uma equipe do Samu foi acionada, mas apenas constatou o óbito.

