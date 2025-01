Jovem fica ferido em acidente na PR-444 em Mandaguari

O acidente ocorreu na noite deste domingo (26) na PR-444 em Mandaguari e deixou o motorista de um Fiat Uno, de 25 anos, ferido. No outro carro envolvido, um Audi Q3, havia o condutor, um homem de 30 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o Audi Q3, com placas de Paranavaí, seguia no sentido de Arapongas a Mandaguari quando colidiu transversalmente com o Fiat Uno Mille, que é de Jandaia do Sul. O condutor do Uno havia saído de uma estrada vicinal.

O jovem de 25 anos ficou ferido, foi socorrido por uma ambulância e levado para atendimento médico em Mandaguari. O condutor do Audi não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

