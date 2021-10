Jovem fica ferido em explosão de carreta tanque

Em São Pedro do Ivaí, um acidente de trabalho, deixou um jovem gravemente ferido em uma oficina da cidade, na tarde de 05 de outubro, de 2021. Segundo informações, a vítima estava fazendo, a princípio, uma solda no tanque de um caminhão, quando houve a explosão. Ele estava em cima do primeiro compartimento e foi jogado, com a força da explosão, para o solo. Testemunhas relataram que o paciente estava consciente, mas bastante ferido e com suspeita de fraturas.