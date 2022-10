Jovem morre em acidente de moto em Maringá

Na noite desta quinta-feira, (20), por volta das 23h15, no km 3 da BR 376, Contorno Norte de Maringá, houve um acidente com óbito.

Um motociclista de 24 anos seguia com uma Honda CG 150, sentido Sarandi quando em uma área de declive, perdeu o controle da direção e caiu às margens da rodovia. Com o forte impacto ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Chovia no momento do acidente.

A motocicleta ficou a frente do corpo por 71 metros.

Além da PRF, equipes do SAMU, Polícia Científica, IML e serviço de remoção do veículos estiveram no local.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito para aferir as possíveis causas e após o remeterá à autoridade policial.