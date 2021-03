Jovem perde a vida após cair de carro em movimento

Neste domingo, 14 de março, por volta das 19h30 foi registrado um acidente fatal na BR 376 em Marialva próximo ao Posto CPA.

Um rapaz de 26 anos, a princípio morador do estado de São Paulo, estava no banco do carona de um automóvel e em dado momento o jovem se debruçou na janela do veículo, colocando o corpo para fora, segurando-se pela alça do teto, quando a alça se soltou e o jovem acabou caindo no asfalto. O rapaz acabou atropelado por dois caminhões, modelo baú, que seguiam pela BR-376.

O condutor do automóvel envolvido no acidente fatal se apresentou como cunhado da vítima. Ele disse que não estava correndo.

Chovia no momento do acidente e houve congestionamento. Agentes da Polícia Rodoviária Federal trabalharam na organização do trânsito.