Jovem que morreu em acidente na região de Maringá era evangélico e tocava violino

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 23.

Kauã Ferroni dos Santos da Silva, um jovem de apenas 19 anos, perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na rodovia BR-376, próximo ao distrito de São Domingos, em Maringá.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego estava congestionado no sentido a Maringá devido a outro acidente. Um caminhão à frente do VW Saveiro, conduzido por Kauã, freou bruscamente para evitar uma colisão. O jovem também conseguiu parar, mas a carreta que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e prensou violentamente a Saveiro contra o caminhão da frente.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente, mas, infelizmente, Kauã não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Kauã era natural de Paranavaí e membro da Igreja Congregação Cristã no Brasil da Vila Operária de Paranavaí, onde tocava violino.