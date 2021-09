Jovem tenta fugir de briga e morre atropelado em Maringá

Na noite da sexta-feira, 10 de setembro, um jovem que fugia de uma briga morreu atropelado quando atravessava a via pública, no Jardim Diamante, em Maringá. A vítima estaria em um bar com amigos quando houve uma confusão. Jhonatan Vinicius de Lara Vieira, de 19 anos, saiu correndo e estava atravessando a Avenida Kakogawa, sem olhar.

O jovem foi atropelado por uma Ford F-250 e morreu no local do acidente. Policiais militares foram chamados para o local do acidente. Este é o terceiro acidente com morte em Maringá, nos últimos dias. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

Plantão Maringá por Rubens Silva.