Kaloré: Mulher é agredida e ameaçada com arma de fogo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 22h35 deste domingo (2).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada informando sobre uma ocorrência de lesão corporal envolvendo um homem e uma mulher e que o autor poderia estar em posse de uma arma de fogo.

No local a equipe realizou o contato com a solicitante que relatou a equipe que sua irmã teria sido agredida pelo ex-convivente da senhora XXXX.

A vítima estava em frente ao hospital municipal de Kaloré com um hematoma na boca e com sangramento, informando que tinha levado um soco do ex-convivente da irmã. Segundo a vítima, o autor estaria em posse de um revólver e teria colocado na boca dela e depois deu dois tiros para cima. Relatou ainda que conseguiu pedir socorro para vizinhos.

A equipe policial em posse das informações, adentrou a casa onde o autor reside e que segundo a vítima ele estaria escondido, sendo que não foi localizado.

Os policiais deram apoio a vítima levando até a XXXX juntamente com filho que ela possui com autor e que teria passado o dia com o pai. As vítimas foram orientadas.

