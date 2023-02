Ladrão fica preso em exaustor de restaurante ao tentar furtar estabelecimento

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (2) pela Polícia Militar de Nova Londrina, quando tentava furtar um restaurante da cidade.

O inusitado da ocorrência, é que ele não conseguiu o intento porque ficou preso no duto de ventilação do exaustor industrial da cozinha do estabelecimento e foi detido pelos policiais.

Segundo a PM, os policiais patrulhavam a região central da cidade, quando foram solicitados pelo Centro de Operações Policiais Militares da 3ª CIPM para prestarem atendimento de violação de domicílio. No local, os militares localizaram o homem, preso no exaustor industrial do restaurante.

Conforme ainda a polícia, o suspeito acessou a saída deste duto de ar pelo telhado e tentou adentrar ao estabelecimento, mas acabou se enganchando.

A Defesa Civil de Nova Londrina foi acionada para dar apoio à polícia na retirada do ladrão azarado, com o auxílio de ferramentas.

O indivíduo, de 27 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal da cidade para atendimento médico, e depois levado para a 21ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Londrina para providências cabíveis.