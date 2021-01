Ladrões de defensivos furtam empresa na PR-444

Às 3h47 da madrugada desta quarta-feira (27) a Polícia Militar de Apucarana foi solicitada por uma empresa de monitoramento, informando que havia pessoas no interior de uma empresa na PR-444, na Caixa de São Pedro.

No local as equipes policiais constataram o alambrado frontal arrombado com sinais de pneus que levaram até uma porta de vidro, a qual estava toda quebrada, com a grade de proteção ao chão. Também foi constatado uma porta reforçada arrombada, onde fica o depósito, destacando que esta última porta possui trancas tetra, porém essas estavam abertas, sendo arrombado somente a tranca central, subtraindo deste, diversos produtos.

Constatou-se através das filmagens que os criminosos utilizaram uma van Peugeot / Boxer, na ação. Foram levados do local: 08 galões de defensivos agrícolas da marca Fox de 05 litros cada, 14 litros de defensivos agrícolas da marca Aurora, 28 galões de 05 litros de defensivos agrícolas da marca Esphera Max e 04 galões de 05 litros de defensivos agrícola marca Aproch Prima.