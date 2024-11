Ladrões furtam motor de Kombi que estava estacionada no Pirapó

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 15h25 desta sexta-feira (1) na Rua Santos Dumont.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada enquanto realizava patrulhamento, onde o senhor xxxx relatou a equipe que no dia 25/10/2024 a bicicleta de sua filha foi furtada e que a mesma havia sido deixada em frente sua residência após uma chamada via telefone que disse apenas “sua bicicleta está em frente sua casa”.

Segundo xxxx sua filha colocou a foto da referida bicicleta em vários grupos de Facebook e WhatsApp da cidade de Marumbi avisando sobre o furto e, segundo vizinhos, na data do retorno do objeto furtado foi visto pelas imediações da residência um indivíduo conhecido no meio policial devido a passagens por furto e tráfico de entorpecentes na cidade.

