LIONS de Mandaguari promove o programa Sorriso Bom de Boca

O Lions Clube de Mandaguari, promoveu nesta quinta-feira (13/06), no Centro de Convenções Dr. Décio Bacellar, a entrega de 750 kits de saúde bucal da Colgate, como parte do Programa Sorriso Bom de Boca, Sorrindo com o Lions e Colgate, que faz parte das atividades promovidas pelo Distrito LD-6, já pelo quarto ano consecutivo, com participação das Escolas Municipais: Romagnole Jr, Walter Antunes, Bom Pastor, Dr. Ary da Cunha, Yolanda Cercal, Angelina Teixeira e da APAE.

O evento contou com a palestra da Dentista Rayssa Aimê Ribeiro, que falou de forma lúdica sobre a importância da higiene bucal e após teve uma belíssima apresentação do Centro de Convivência do Espaço Conviver de Mandaguari.