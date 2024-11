Londrina, Mandaguari e Rolândia recebem o programa PCPR na Comunidade nesta semana

(AEN) A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levará serviços de polícia judiciária, orientações e exposições à população de Mandaguari, Rolândia e Londrina, no Norte do Estado, durante eventos do programa PCPR na Comunidade que ocorrerão de quarta-feira a sábado (6 a 9).

Serão disponibilizados o registro de boletins de ocorrência, a emissão de atestados de antecedentes criminais e a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para aqueles que fizeram agendamento prévio.

Os policiais civis também estarão à disposição para oferecer orientações, distribuir materiais educativos, realizar atividades lúdicas para crianças e fazer apresentações de perícia papiloscópica.

O evento em Mandaguari será de quarta-feira (6) a sexta-feira (8), das 9h às 17h, na Quadra Esportiva Municipal, na Rua Manoel Antunes Pereira, nº 2.017, em parceria com o programa Paraná em Ação, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Seju).

Em Rolândia, as atividades acontecerão na quarta-feira (6) e quinta-feira (7), das 9h às 17h, no Ginásio de Esportes da Vila Oliveira, na Avenida das Palmeiras, nº 300, em parceria com o programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná.

De quinta-feira (7) a sábado (9), o PCPR na Comunidade estará em Londrina, das 9h às 17h, no Clube Maria Cecília, na Rua Luis Brugin, nº 615. O evento também acontece em parceria com o Justiça no Bairro.

“Estamos comprometidos em aproximar os serviços da PCPR da comunidade, oferecendo atendimento humanizado e acesso a informações essenciais,” afirma João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade.

1,5 MIL ATENDIMENTOS – A PCPR levou serviços a mais de 1,5 mil pessoas durante o evento do PCPR na Comunidade realizado de 28 a 30 de outubro em Dois Vizinhos, no Sudoeste do Estado. Foram emitidas 763 Carteiras de Identidade Nacional (CIN), disponibilizados o registro de boletins de ocorrência e a emissão de atestados de antecedentes criminais.

O público também teve acesso a orientações sobre como fazer denúncias, prevenção e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime, além de atividades lúdicas para crianças, demonstrações de perícia papiloscópica e apresentação com um cão policial da PCPR.

PCPR NA COMUNIDADE – É um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.