Mãe e filha morrem em acidente no trevo de acesso a Loanda

A PRF foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito ocorrido ontem (5), por volta das 16h20, no km 45,5 da BR 376, trevo de acesso à Loanda, com duas vítimas em óbito e duas feridas.

Conforme apurou a equipe PRF, o condutor do veiculo HYUNDAI/HB20S, com placas de Santa Cruz do Monte Castelo, ao tentar acesso à PR182 (acesso para a cidade de Loanda/PR), cruzou a pista e recebeu colisão transversal do caminhão M.BENZ/ACTROS 2651S6X4, que seguia sentido Nova Londrina a Paranavaí.

No HB 20 haviam quatro pessoas (marido, esposa, filha e um conhecido. Uma senhora com 60 e a filha com 39, que estavam no banco traseiro morreram no local.

O condutor com 63 anos, (marido e pai dessas passageiras), e o passageiro do banco da frente, um homem de 40 anos, foram encaminhados com lesões leves à Hospitais da Região ( Nova Londrina e Paranavaí).

O condutor do caminhão, um homem de 53 anos, saiu ileso. Ele prestou auxilio às vítimas e esclarecimentos às autoridades que compareceram no local.

A pista estava molhada no momento desse sinistro.

Estiveram em atendimento dessa ocorrência, além da equipe PRF, equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Cientifíca, e IML de Paranavaí.

Fonte PRF

