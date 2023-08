Maior evento do ano do Sebrae Nacional

No evento Nacional do Sebrae, os secretários de Goioerê, Mandaguari e Nova Esperança destacaram a importância do empreendedorismo e da inovação para o desenvolvimento das cidades. Eles ressaltaram a parceria entre os municípios e o Sebrae, visando estimular o crescimento de pequenos negócios e promover a economia local. As autoridades compartilharam cases de sucesso e discutiram estratégias para fomentar o ambiente empreendedor nas regiões, durante os dias 02, 03 e 04 de agosto em Brasilia. A presença dos secretários reforça o compromisso das cidades em criar um ambiente favorável aos empreendedores, impulsionando a inovação e contribuindo para o progresso econômico.