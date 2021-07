Mais de 250 quilos de drogas foi apreendida pela PRE de Peabiru nesta última sexta-feira

Durante operação de fiscalização na sexta feira (09) em frente ao posto policial rodoviário de Peabiru, por volta das 23h20 na PR 317 km 165 + 500, foi abordado o veículo Citroen C 4 com placas ANX-9966 , conduzido por J.C.M.S, de 22 anos de idade, sendo que durante vistoria no interior do veículo foi localizado no banco traseiro e no porta malas diversos tabletes aparentando ser substancia análoga maconha, que após a pesagem foram totalizados 412 tabletes, pesando 253,950 quilos do entorpecente .



Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o condutor e após a confecção do boletim de ocorrência o autor, veículo e a droga, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru para os procedimentos cabíveis.

Parabéns a equipe Cabo Nonato e Soldado Borsato em especial ao mandaguariense Policial Rodoviário Estadual Nonato Ferreira que trabalhou nesta ocorrência.

Batalhão de Polícia Rodoviária. Vida, nosso maior patrimônio!