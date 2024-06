Mais um: Golpe via WhatsApp resulta em prejuízo de R$ 4.650,00

Na tarde do dia 28 de junho de 2024, um morador da cidade de Cambira, foi vítima de um golpe de estelionato que envolveu uma ligação telefônica e o aplicativo WhatsApp. O incidente ocorreu na Rua Céu Azul, no bairro Bela Vista.

Segundo o relato da vítima, ele recebeu uma ligação de um número com o DDD 43, que se apresentou como representante de um banco. O suposto atendente informou que havia enviado uma mensagem pelo WhatsApp e solicitou que a vítima verificasse para cancelar uma compra não autorizada.

Ao acessar o aplicativo, a vítima visualizou uma mensagem de outro número, com DDD 66, também supostamente vinculado ao banco. Nessa mensagem, havia uma imagem da instituição financeira e uma linha de caracteres que aparentava ser um código PIX para ser efetuado.

Acreditando que era o link para o cancelamento, a vítima clicou na mensagem. No entanto, em vez de abrir uma opção de cancelamento, uma caixa de mensagem apareceu. Mesmo selecionando a opção “cancelar”, a vítima percebeu que, em poucos instantes, uma quantia de R$ 4.650,00 havia sido transferida de sua conta bancária.

Desesperado, o morador desligou a ligação, mas constatou que o valor já havia sido debitado. A pessoa que se comunicou com ele ainda fez uma vídeo chamada, se apresentando como gerente do estabelecimento, com voz feminina.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, e a recomendação é que todos estejam atentos a golpes desse tipo, evitando compartilhar informações pessoais e bancárias por telefone ou aplicativos.