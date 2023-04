Mais um morre em confronto com policiais na região

Um homem de 37 anos morreu baleado em um confronto com policiais na Avenida Ayrton Senna em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (05). A troca de tiros ocorreu após o suspeito de furto, que estava armado, não obedecer uma ordem de abordagem. A equipe Rocam da PM realizava patrulhamento e visualizou um veículo GM/Monza azul trafegando com os faróis apagados na rodovia. Os três homens que estavam no carro saíram e correram para região de mata, sendo que um deles segurava algo na região de sua cintura. Após buscas, esse suspeito foi encontrado com uma arma em punho, ocorrendo a troca de tiros. O outro suspeito resistiu à prisão, foi imobilizado e o terceiro homem ainda não foi localizado. O baleado morreu no local. Dentro do Monza foram apreendidos objetos furtados e a arma do suspeito, um revólver calibre 32 com numeração suprimida e quatro munições intactas.