Mais uma grande apreensão de drogas foi realizada pela PRF em Maringá

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante.

A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (12), no km 110 da PR 317, no perímetro urbano de Maringá.

Policiais Rodoviários Federais estavam de retorno de Campo Mourão, quando avistaram um veículo Chevrolet Agile transitando aparentemente com excesso de velocidade e seu condutor com atitudes suspeitas.

Houve a abordagem e de imediato os PRFs constataram se tratar de tráfico de drogas. Em vistoria neste veículo foram encontrados vários fardos com tabletes de maconha nas partes internas e também no bagageiro, que após pesada totalizou 306 kg.

Após questionado, condutor, um rapaz de 25 anos, afirmou aos policiais que pegou essa droga na cidade de Corbélia, região Oeste do Estado e pretendia levá-la, uma parte para Londrina, região Norte do Paraná e outra para Ourinhos, no Estado de São Paulo. Pelo transporte receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá.

Ele responderá, em tese, pelo crime de tráfico de drogas, com pena que pode chegar a quinze anos de reclusão.

Essa é a segunda apreensão de drogas realizada pela PRF em Maringá, em menos de uma semana.

Na última terça-feira (6), a PRF apreendeu 1.583 kg de maconha em um fundo falso de um caminhão baú, também no período urbano da cidade.

Fonte PRF