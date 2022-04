Mais uma vez estelionatários agem em agência bancária de Jandaia

Ocorrência foi registrada às 12h37 desta quarta-feira (13) na agência do Banco do Brasil em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de estelionato em agência bancária do município, a equipe deslocou ao endereço e, em contato com testemunhas e solicitante, informaram que um grupo de três pessoas sendo dois masculinos e uma feminina teriam tentado aplicar um golpe em uma cliente da referida agência bancária, informou que pelas imagens de câmera foi possível observar enquanto uma das integrantes distraia a atenção da vítima e outro operava o caixa eletrônico com o cartão da referida pessoa tentando efetuar o saque, no entanto o limite da vítima permitia o valor, que toda a operação efetuada pelo autor na tentativa de sacar o montante, inclusive com alteração de valores na conta da vítima, ficou registrada no equipamento bancário, porém sem sucesso desconfiaram que terceiros estariam acionando as forças de segurança e se evadiram do local tomando rumo ignorado.

De posse das informações e com imagens dos referidos autores registradas pelo circuito de câmeras do banco, foram realizadas buscas na área central do município priorizando via pública e outras agências bancárias que oferecem serviço de caixa eletrônico, no entanto os indivíduos não foram localizados até o presente momento do registro deste documento, a principal testemunha envolvida na situação foi devidamente orientada, a cliente do banco que quase se tornou vítima do golpe não foi abordada durante o atendimento da ocorrência, pois já havia saído do local.