Mandaguari realizou Blitz Educativa nesta ultima quarta-feira (26)

Nesta ultima quarta-feira (26), foi realizada no período das 11h30 às 13h15, uma blitz educativa nas proximidades do Clube Recreativo / Colégio Estadual Cívico-Militar São Vicente Pallotti.

A iniciativa contou com a participação de diversas instituições, incluindo as CIRETRANs de Mandaguari e também de Sarandi, além das Polícias Militares de Sarandi e Marialva, Corpo de Bombeiros de Mandaguari, CFCs Mandaguari, Anthony e Inovação, Clube de serviços Rotary, Acman, Presidente da Câmara Vereadores Montanhere, Vereadores Rivelino e Fabio, Marcelo Presidente do Conselho de Segurança (Conseg Pioneiros ) Prefeita Ivonéia e Vice Ney, também o Secretario Meio Ambiente Fagner Paulo, entre outros convidados de mesma importancia.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância da educação no trânsito, promovendo mais segurança e cidadania nas vias públicas.

Para o Chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari Sérgio Ferreira, foi muito gratificante ver que uma grande parte dos que convidei para juntar nesta ação que não é minha e sim de todos, em prol de um bem maior, foi aceita e tão bem vista pelos participantes e também pelos abordados, foi levado a alunos, transeuntes, ciclista, motociclista e condutores de veículos leves, médios e pesados, através de panfletos e explicações rápidas, que nosso maior bem é a vida e que todos nós fazemos parte do transito.

” Se de cada 100 pessoas abordadas conseguirmos salvar uma vida estamos no lucro, nossa missão é levar o conhecimento e pedir paz no transito” declarou Sérgio Ferreira Chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari.