Mandaguari terá Blitz Educativa na próxima quarta-feira (26)

Nesta ultima quarta-feira (19), foi realizada no período da manha, uma reunião no auditório do Pelotão da Policia Militar de Mandaguari, onde contou com a presença de pessoas envolvidas em transito, o objetivo era para planejar uma ação educativa voltada à comunidade.

Fora decido que será realizada uma blitz educativa na próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro, entre os horários das 11h30 às 13h30, proximidades do Colégio Estadual Cívico-Militar São Vicente Pallotti / Super Mercado Amigão.

A iniciativa contará com a participação de diversas instituições, incluindo as CIRETRANs de Sarandi e Mandaguari, além das Polícias Militares de Mandaguari e Sarandi, Corpo de Bombeiros, CFCs, Rotary, Lions, Câmara de Vereadores, Conselho de Segurança ( Conseg Pioneiros ) e outros convidados. de mesma impotência.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância da educação no trânsito, promovendo mais segurança e cidadania nas vias públicas.