Mandaguariense morre ao cair do telhado de uma empresa em Maringá

Um jovem trabalhador de 21 anos, morreu depois de cair do telhado de uma empresa, localizada na Avenida Gaspar Ricardo, na área industrial de Maringá (PR). O acidente de trabalho ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (12). O local fica a poucos metros do Shopping Cidade.

Segundo relatos de testemunhas, no momento do ocorrido, o trabalhador atuava na instalação de placas de energia solar. A queda foi de uma altura de aproximadamente 15 metros. Segundo a empresa, a vítima estava utilizando todos os itens de segurança. Porém, o equipamento se rompeu e o trabalhador caiu.

De acordo com a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a guarnição chegou no local, Italo Augusto Trindade Bispo, estava sem capacete e sem os equipamentos de segurança. Um perito do Instituto de Criminalística esteve no local, e após a realização de todos os levantamentos possíveis, o corpo do operário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. Italo era morador de Mandaguari (PR).

Corujão Noticias.