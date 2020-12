Mandaguariense perde a vida em acidente de moto na PR-444

Faustino Ferreira dos Santos, de 44 anos, faleceu no início da tarde, por volta das 12 horas deste domingo no trevo da Caixa de São Pedro na PR-444.

A motocicleta conduzida por ele, uma Bandite 650 cilindradas colidiu contra uma Fiat Toro conduzida pelo Narcisso Rizzo, que teria cruzado a rodovia, provocando o acidente.

O SAMU aéreo chegou a ser acionado, mas infelizmente ele morreu no local. Faustino que foi Secretário de Obras na Gestão Batistão, atualmente trabalhava no Detran de Mandaguari com cargo da Casa Civil indicado pelo Deputado Tiago Amaral.

Faustino deixou esposa e um casal de filhos gêmeos.

Atualização: O velório começará as 00h30 minutos