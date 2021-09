Manifestantes abrem cancelas de pedágio de Arapongas

(TnOnline) Manifestantes abriram novamente as cancelas do pedágio de Arapongas no começo da manhã desta quinta-feira (16). Os trabalhadores terceirizados da obra do Contorno Norte de Arapongas iniciaram o protesto nesta quarta-feira (15), em frente à concessionária Viapar, na praça do pedágio na cidade. As informações são da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motivo da manifestação, conforme os funcionários é a falta de pagamentos de uma construtora contratada pela Viapar para a execução da obra e responsável pela contratação dos funcionários. Os salários estão atrasados nos últimos meses, tanto dos trabalhadores, quanto de fornecedores.

Por isso, os manifestantes abriram as cancelas do pedágio em Arapongas e liberaram a passagem dos veículos em protesto.