Maria Bala falece aos 68 anos

Maria Aparecida Gonçalves da Silva, 68 anos, faleceu na manhã deste domingo (2), por volta das 10h, em sua residência, localizada na Avenida Sebastião Alves Ferreira, no Jardim Cristina 2, vítima de um mau súbito.

Maria Bala, como era conhecida, era viúva do saudoso João Bala e mãe de Fábio e Dica Bala, quem mantém a empresa de segurança criada por João.

Muito querida por toda a comunidade, Maria Bala nutria empatia e amor ao próximo, sempre fazendo campanhas para ajudar os mais necessitados. Uma das suas marcas em vida é as festas do dias das Crianças, onde todo dia 12 de outubro fazia a festa e distribuía brinquedos e alimentos para as crianças de toda a região. Por muitos anos ela morou no Jardim Boa Vista.

O corpo irá ser velado na Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza, a partir das 18h deste domingo (2) e o sepultamento acontece na segunda-feira (3) no Cemitério Municipal.

Divulgação em parceria de Fernando Damas | Correio de Notícias.