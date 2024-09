Marido de paciente agride médico em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 18h52 desta quinta-feira (12).

Conforme a PM, durante patrulhamento, a equipe foi abordada pela Sra. R—– 49 anos que solicitou a presença da equipe no Hospital Municipal, onde seu esposo e médico plantonista do hospital, Sr. W—– 64 anos teria sido agredido pelo esposo da paciente E—– .

A vítima relata que na data de ontem atendeu E—– e que a consulta transcorreu normalmente, sem alterações, e que na data de hoje, E—– acompanhada de seu esposo M—– 49 anos, teria adentrado ao consultório médico sem autorização acusando o médico de ter desrespeitado e agredido sua esposa E—– durante a consulta de ontem.

O médico teria negado as acusações, tentando retirar o agressor do recinto, sendo que M—– começou a desferir socos na cabeça dele causando escoriações e inchaço no local, e em direção difusa, vindo a acertar a Srª. D—– 35 anos, enfermeira (testemunha), e a Srª. R—– (testemunha), que visualizou M—– levando a mão à cintura e por receio de acontecer algo, pôs se entre a vítima e o autor tentando cessar a agressão, sendo também agredida com um soco na nuca.

Após o fato o agressor saiu do local e ameaçando o médico com as palavras: “Eu vou voltar, e você terá o que é seu”, evadindo-se do local tomando rumo ignorado.

Foi confeccionado boletim de ocorrência, orientadas as partes quanto as providências pertinentes.