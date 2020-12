Marilandia- Adolescente, de 16 anos, tem morte atribuída a Covid-19

A cidade de Marilandia ficou enlutada ao receber a notícia da morte de Giovana Campiotto, de 16 anos. Segundo informações, ela foi mais uma vítima do novo Coronavírus. A notícia de seu falecimento, repercutiu após o Colégio São José, de Apucarana, onde ela estudava, divulgar a seguinte nota: “A Família São José está em luto pela perda de nossa aluna Giovana Campiotto, do 2º ano do E.M. Deixamos aqui nossas condolências à família e amigos que sofrem nesse momento difícil. Que Deus conforte vossos corações”. Segundo informações, ela estava infectada com a Covid-19, mas não foi informado se tinha outras comorbidades. Em Marilândia, uma funcionária da saúde revelou que Giovana já havia se curado da doença, mas sobrou sequelas, o que provocou o agravamento do seu quadro de saúde. Até o dia 07 de dezembro, a cidade tinha 04 óbitos e 155 casos da Covid. A morte da moradora, causou comoção em toda cidade.

Blog do Berimbau/ Rubens Silva.