Marilândia do Sul: Caminhão pega fogo próximo a posto de combustíveis

Um caminhão pegou fogo próximo ao Posto Cupim no Distrito do Leão do Norte, em Marilândia do Sul, na noite desta segunda-feira (22).

Conforme a Polícia Militar, a equipe encontrava-se em patrulhamento, momento que se deparou com um caminhão em chamas. Diante o fato foi acionado a equipe de bombeiros de Apucarana, que realizou o combate ao incêndio no caminhão.

O referido veículo trata-se de um caminhão Mercedes Bens que, assim como a carga, foram danificados pelas chamas. Um caminhão Iveco, de cor branca, que se encontrava estacionado no pátio do posto, também teve a frente danificada pelas chamas.