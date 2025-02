Marilândia do Sul: PM apreende mais de R$ 2 milhões em crack

A Polícia Militar (PM) apreendeu 82 kg de crack durante uma abordagem na tarde desta quinta-feira (06) em Marilândia do Sul

Conforme a PM. A equipe policial foi acionado via Copom informando que um veículo de cor prata com placas de Altonia-Pr, estava trafegando pela Estrada Rural do Bairro Setecentos Alqueires, sendo avistados dois indivíduos em atitude suspeita e com o pneu traseiro estourado.

Deslocamos em diligências pela área rural sendo visualizado pela equipe um veículo com as mesmas características repassadas anteriormente parado próximo a uma plantação de milho, com dois indivíduos próximos.

A equipe procedeu na abordagem, sendo que um deles próximo ao veículo do lado externo foi identificado e outro que estava próximo à plantação saiu correndo em direção ao milharal, não sendo possível localizá-lo.

Em revista ao veículo foi localizado no banco traseiro três volumes embalados em saco de lixo preto, sendo constatado ser substância entorpecente crack, de imediato dado voz de prisão ao abordado.

Indagado sobre a procedência do ilícito, o abordado relata que tem conhecimento da droga, porém não sabe qual o destino, como também, nega saber que é o outro indivíduo. Foi isolado o local e feito cerco nas proximidades, sendo solicitado apoio da equipe CANIL e ROTAM as quais fizeram buscas, porém diante da extensão área de mata fechada o outro indivíduo não foi localizado.

Nas embalagens da droga ilícita (crack) continha 80 tabletes que foi pesada e aferida a quantidade de 83.2 kg (oitenta e três quilos e duzentos gramas), sendo avaliada em mais de 2 (dois) milhões de Reais.

Diante dos fatos, o preso e a droga foram entregue na Delegacia de Polícia Civil de Marilandia do Sul para providências.