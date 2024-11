Maringá de Carro Novo: Dicas para Trocar o Seu Usado com Facilidade e Segurança

Maringá é uma das cidades do Paraná que ajudam a deixar aquecido o mercado de seminovos no estado

O mercado automobilístico no Brasil é um dos mais fortes que existem no mundo. O interesse da população em adquirir o seu auto é imenso e as concessionárias investem pesado para ajudar neste desejo do consumidor.

De forma mensal, milhares de autos vão às lojas recheados de tecnologia e facilidade para melhorar a dirigibilidade do condutor, mas isso não tem sido o suficiente para converter em compras dos veículos 0km.

Em alguns estados, como, por exemplo, no Paraná, a quantidade de interessados no mercado de seminovos chama a atenção. Além da capital Curitiba, outros pontos tem o destaque na compra de carros usados.

Um dos municípios que conseguem se destacar em relação a isso é Maringá. O local é um ponto importante da economia paranaense e a negociação de carros seminovos em Maringá é uma demanda importante para deixar o setor aquecido.

Avanço de seminovos no mercado

Um dos índices que apontam a expansão do mercado no estado paranaense vem direto da pesquisa realizada pela (Assovepar) Associação dos Revendedores de Veículos do Paraná. No mês de julho de 2024, foram comercializadas 119.591 unidades, um crescimento na casa dos 10,20% em comparação com junho do ano passado. Na ocasião, o total de vendas foi de 108.501 unidades.

Dicas para realizar a compra do veículo usado

Por conta da importância do setor de seminovos no mercado, é necessário tomar alguns cuidados para que tudo não se transforme em pesadelo. Confira algumas dicas:

Documentação: É um tema extremamente delicado no que diz respeito ao futuro do carro. Ao adquirir o auto é necessário tomar cuidado com a documentação e ter todos os papéis nas mãos. Isso é uma segurança que o carro é seu e não terá problema caso tenha pela frente uma blitz da polícia.

Manutenção do carro: A vida útil do carro seminovo é bem diferente do que sai novinho da fábrica. Com isso, é necessário um pente fino para entender qual é o histórico do veículo no conserto do mecânico e quais peças são originais, já que a chance de ter ocorrido uma troca é maior.

Reposição de peças: Por falar em peças, na hora de adquirir o veículo, tenha em mente se é simples encontrar no mercado uma peça de reposição. Se houver muita dificuldade para encontrar, pense duas vezes, pois o carro em algum momento vai dar problema e você terá dor de cabeça para achar uma nova.

Multas: As multas podem entrar até mesmo junto com a documentação. Quando o veículo chega de terceiros, é importante averiguar quais são as multas e, se o carro está limpo no que diz respeito a boletos. Em caso de compra errada, o condutor terá que arcar com as despesas do passado para evitar problemas com o seu auto.