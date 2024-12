A “Maringá Encantada 2024” chega ao Parque do Japão nesta sexta-feira (06), a partir das 19 horas. O espaço terá iluminação especial, decoração temática da primavera, túnel de bambu, uma árvore tecnológica no lago do parque, um torii (portão tradicional japonês) e outras atrações.

A abertura será com a banda natalina Maringá Brass. Na sequência, haverá a chegada do Papai Noel, que receberá a chave da cidade pelas mãos do prefeito Ulisses Maia, além do acendimento da iluminação especial. Para fechar a noite, Saulo Braga e Banda cantam sucessos da música nacional e o Papai Noel participa de uma sessão de fotos com as crianças.

O Natal no Parque do Japão segue até janeiro de 2025. Neste período, o local ficará aberto das 9h às 23h, com acendimento diário das luzes às 19h30. O restaurante ficará aberto das 11h às 23h. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2025, o parque estará fechado.

Fonte: informações GMC Online.