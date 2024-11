Médica é ameaçada por conta de atestado médico em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 9h41 desta sexta-feira (15).

Conforme a PM, relatou a vítima, médica do Hospital Municipal de Bom Sucesso, que o paciente, de 30 anos, proferiu ameaças contra ela dizendo: “Que isso não ficaria assim, você vai ver, vou voltar aqui” e a motivação teria sido pelo fato de a médica não ter prescrito atestado médico referente ao dia todo e sim apenas do horário do atendimento e permanência no Hospital, haja vista que não viu necessidade para tal.

Com a chegada da equipe policial o autor não estava mais presente.

Diante dos fatos, a vítima foi devidamente orientada quando aos procedimentos legais a serem tomados e informada que a equipe policial estaria à disposição caso fosse necessário.