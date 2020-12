Médico de Borrazópolis morre vítima de covid-19

(Berimbau) Na madrugada, deste dia 28 de dezembro, de 2020, foi confirmado o falecimento do Dr. Tokio Okagawa. No Dia de Natal, 25 de dezembro, o prefeito Washington Luiz havia revelado que, em contato com o Dr. Rogério Teruya, que estava acompanhando o médico, este informou que Tokio havia sido entubado. Após, o quadro foi se agravando, até o anúncio de sua morte, o que causou comoção em Kaloré, Borrazópolis e região.

SOBRE O MÉDICO No dia 22 de dezembro, Dr. Tokio, foi transferido para o HONPAR – Hospital Norte de Arapongas. Um dia antes, em 21 de dezembro, de 2020, ele havia testado positivo e chegou também a ser levado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Morador de Borrazópolis, ele já atuava há algum tempo no Hospital Municipal daquela cidade e era considerado profissional linha de frente no combate a Covid-19.